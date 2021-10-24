Врачи назвали признаки "ковидного" кашля: на что нужно обратить внимание

Люди, которые больны коронавирусом часто страдают от "ковидного" кашля, который похож на тот, что бывает в случае простуды. Поэтому важно, его различать, чтобы не возникало осложнений.
Об этом пишет The Mirror.
Коронавирус очень прогрессирует и его легко спутать с простудой. А такие симптомы, как насморк, кашель и жар, могут сбить с толку больных, ведь определить разницу бывает сложно.
На "ковидный" кашель жалуется не менее 68% инфицированных. Согласно совместному отчету ВОЗ и Китая за февраль 2020 года, сухой кашель является вторым по распространенности симптомом коронавирус.
Если вы кашляете без мокроты, то у вас сухой кашель. Наблюдается, что у больных на коронавирус этот кашель часто очень глубокий.
Также сухой кашель необязательно указывает на коронавирус, ведь он может быть вызван аллергией, воздействием сухого воздуха, курением и другими заболеваниями.
Медики говорят, что недугу отличить самому очень трудно, то в таком случае нужно сделать тест. Ведь больной человек может заражать других, у которых течение недуга может быть тяжелым, а иногда и фатальным.
Однако, если у вас постоянный кашель, жар или изменения обоняния, или вкуса, нужно сделать ПЦР-тест и оставаться дома.
Если несколько тестов на коронавирус дали отрицательные результаты, можно с уверенностью предположить, что вы страдаете от простой простуды.
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