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Врачи назвали признаки "ковидного" кашля: на что нужно обратить внимание

Автор: Тетяна Самарук

Люди, которые больны коронавирусом часто страдают от "ковидного" кашля, который похож на тот, что бывает в случае простуды. Поэтому важно, его различать, чтобы не возникало осложнений.

Об этом пишет The Mirror.

Как отличить простуду от коронавируса

Коронавирус очень прогрессирует и его легко спутать с простудой. А такие симптомы, как насморк, кашель и жар, могут сбить с толку больных, ведь определить разницу бывает сложно.

На "ковидный" кашель жалуется не менее 68% инфицированных. Согласно совместному отчету ВОЗ и Китая за февраль 2020 года, сухой кашель является вторым по распространенности симптомом коронавирус.

Если вы кашляете без мокроты, то у вас сухой кашель. Наблюдается, что у больных на коронавирус этот кашель часто очень глубокий.

Также сухой кашель необязательно указывает на коронавирус, ведь он может быть вызван аллергией, воздействием сухого воздуха, курением и другими заболеваниями.

Медики говорят, что недугу отличить самому очень трудно, то в таком случае нужно сделать тест. Ведь больной человек может заражать других, у которых течение недуга может быть тяжелым, а иногда и фатальным.

Однако, если у вас постоянный кашель, жар или изменения обоняния, или вкуса, нужно сделать ПЦР-тест и оставаться дома.

Если несколько тестов на коронавирус дали отрицательные результаты, можно с уверенностью предположить, что вы страдаете от простой простуды.

Ранее мы сообщали, что одновременная прививка от коронавируса и гриппа безопасна, но есть нюанс.

Также мы писали, как привлечь пенсионеров вакцинироваться от COVID.

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