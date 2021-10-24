Лікарі назвали ознаки "ковідного" кашлю: на що потрібно звернути увагу

Як відрізнити застуду від коронавірусу

Коронавірус дуже прогресує і його легко сплутати з застудою. А такі симптоми, як нежить, кашель і жар, можуть збити з пантелику хворих, адже визначити різницю буває складно.

На "ковідний" кашель скаржиться щонайменше 68% інфікованих. Відповідно до спільного звіту ВООЗ і Китаю за лютий 2020 року, сухий кашель є другим за поширеністю симптомом коронавірусу.

Якщо ви кашляєте без мокротиння, то у вас сухий кашель. Спостерігається, що у хворих на коронавірус цей кашель часто дуже глибокий.

Також сухий кашель не обов’язково вказує на коронавірус, адже він може бути викликаний алергією, впливом сухого повітря, курінням та іншими захворюваннями.

Медики кажуть, що недугу відрізнити самому дуже важко, то у такому випадку потрібно зробити тест. Адже хвора людина може заражати інших, у яких перебіг недуги може бути важким, а інколи й фатальним.

Однак, якщо у вас постійний кашель, жар або зміни нюху або смаку, потрібно зробити ПЛР-тест і залишатися вдома.

Якщо кілька тестів на коронавірус дали негативні результати, можна з упевненістю припустити, що ви страждаєте від простої застуди.