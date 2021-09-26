Врач назвала симптомы, по которым можно определить, что у вас "Дельта"

Коронавирус "Дельта" сегодня является самым распространенным штаммом в Украине. Врач рассказала, какими симптомами проявляется этот штамм, и в чем его особенность.

По словам медика, в Украине не проводят геном-секвенирование коронавирусов, чтобы понять, каким именно штаммом заразился человек. Но судя по тем образцам, которые периодически отправляются за границу, именно "Дельта" сейчас наиболее распространена у нас.

Какие симптомы могут указать, что у заболевшего "Дельта"

Врач говорит, что "Дельта" проявляется такими признаками:

головная боль,

насморк,

боль в горле,

повышение температуры.

При этом повышение температуры может происходить волнообразно.

Часто при "Дельте" могут быть желудочно-кишечные расстройства - боли в животе, тошнота, рвота, диарея.

А вот симптомы, присущие прежним штаммам коронавируса - нарушение обоняния, кашель - случаются теперь реже.

Симптомы проявляются непоследовательно

Хотя первичная нагрузка при "Дельте" выше, четкая последовательность симптомов не прослеживается, и определенного сценария нет.

"Есть люди, которые болеют легко и вообще симптомов почти не замечают: легкое першение в горле, насморк и слабость несколько дней и все проходит. В то же время у меня сейчас на наблюдении есть пациенты, у которых - только диарея и рвота, а горло вообще не болит. То есть мозаика симптомов у каждого разная и фиксированной последовательности, о которой можно было бы рассказать, как сценарий, нет", - добавила врач.

Как определить тяжелое течение болезни

Врач говорит, что как и раньше плохим признаком является температура 40, которая не сбивается, сильные проявления со стороны ЖКТ, низкая сатурация.

"Если любой симптом имеет очень острый характер, например, температура 40 и она ничем не сбивается, это - плохой признак. Если человек один раз вырвал и потом может себе спокойно что-то пить, а температура 37,2 - это нормально. А вот когда после малейшего глотка воды сразу хочется его "отдать", имеем тяжелое течение", - добавила Светлана Гук.