Лікарі назвали ознаки, за якими можна визначити коронавірус "Дельта"
Лікарі розповіли про особливості симптомів коронавірусу "Дельта", за якими цей штам можна відрізнити від інших.
Styler зібрав думки різних лікарів, але всі вони зводяться до одного - "Дельта" більш заразна, і вона дійсно відрізняється від колишніх варіацій вірусу.
"Дельта" схожа на застуду, алергію і отруєння
За словами американського лікаря Джозефа Кантера, "Дельта "має деякі симптоми "класичного" коронавірусу. Це кашель, задишка, висока температура.
Часто хворі скаржаться на нежить, біль в горлі, закладеність в носі, а також часте чхання. Кантер каже, що через останній симптом коронавірус можна переплутати з алергією.
А ось за словами українського інфекціоніста Віктора Петрова, "Дельта" відрізняється тим, що вражає шлунково-кишковий тракт. Таким чином їй притаманні симптоми харчового отруєння - діарея і блювота.
З такою думкою згоден і Микола Стовбан, інфекціоніст з Івано-Франківська. Він додав, що втрата смаку і нюху, яка була специфічним симптомом при торішній пандемії, зустрічається тепер рідко.
"Переважають розлади кишково-шлункового тракту і простудні симптоми, плюс - підвищена температура... Рідко спостерігаємо втрату смаку і нюху і цих пацієнтів, як було раніше", - зазначив лікар.
Світлана Гук, керівник Центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні "Феофанія", перерахувала основні симптоми "Дельти":
- головний біль,
- нежить,
- біль в горлі,
- підвищення температури
- плюс шлунково-кишкові розлади - болі в животі, нудота, блювота, діарея.
Кашель і порушення нюху (смаку) для "Дельти" нетипові, говорить лікар.
Як зрозуміти, що перебіг хвороби важкий?
За словами Світлани Гук, як і раніше поганою ознакою є температура 40, яка не збивається, сильні прояви з боку шлунково-кишкового тракту, низька сатурація.
"Якщо будь-який симптом має дуже гострий характер, наприклад, температура 40 і вона нічим не збивається, це - погана ознака. Якщо людина один раз вирвала і потім може собі спокійно щось пити, а температура 37,2 - це нормально. А ось коли після найменшого ковтка води відразу хочеться його "віддати", маємо важкий перебіг", - додала вона.
Тим часом осінній спалах коронавірусу триває. Так, за минулу добу, 13 жовтня, в Україні виявили ще майже 19 000 випадків COVID.