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Лікарі назвали ознаки, за якими можна визначити коронавірус "Дельта"

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П'ятниця 15 жовтня 2021 08:20
Лікарі назвали ознаки, за якими можна визначити коронавірус "Дельта" Колаж РБК-Україна: коронавірус "Дельта" відрізняється від інших штамів
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли про особливості симптомів коронавірусу "Дельта", за якими цей штам можна відрізнити від інших.

Styler зібрав думки різних лікарів, але всі вони зводяться до одного - "Дельта" більш заразна, і вона дійсно відрізняється від колишніх варіацій вірусу.

"Дельта" схожа на застуду, алергію і отруєння

За словами американського лікаря Джозефа Кантера, "Дельта "має деякі симптоми "класичного" коронавірусу. Це кашель, задишка, висока температура.

Часто хворі скаржаться на нежить, біль в горлі, закладеність в носі, а також часте чхання. Кантер каже, що через останній симптом коронавірус можна переплутати з алергією.

А ось за словами українського інфекціоніста Віктора Петрова, "Дельта" відрізняється тим, що вражає шлунково-кишковий тракт. Таким чином їй притаманні симптоми харчового отруєння - діарея і блювота.

З такою думкою згоден і Микола Стовбан, інфекціоніст з Івано-Франківська. Він додав, що втрата смаку і нюху, яка була специфічним симптомом при торішній пандемії, зустрічається тепер рідко.

"Переважають розлади кишково-шлункового тракту і простудні симптоми, плюс - підвищена температура... Рідко спостерігаємо втрату смаку і нюху і цих пацієнтів, як було раніше", - зазначив лікар.

Світлана Гук, керівник Центру респіраторної медицини та алергології клінічної лікарні "Феофанія", перерахувала основні симптоми "Дельти":

  • головний біль,
  • нежить,
  • біль в горлі,
  • підвищення температури
  • плюс шлунково-кишкові розлади - болі в животі, нудота, блювота, діарея.

Кашель і порушення нюху (смаку) для "Дельти" нетипові, говорить лікар.

Як зрозуміти, що перебіг хвороби важкий?

За словами Світлани Гук, як і раніше поганою ознакою є температура 40, яка не збивається, сильні прояви з боку шлунково-кишкового тракту, низька сатурація.

"Якщо будь-який симптом має дуже гострий характер, наприклад, температура 40 і вона нічим не збивається, це - погана ознака. Якщо людина один раз вирвала і потім може собі спокійно щось пити, а температура 37,2 - це нормально. А ось коли після найменшого ковтка води відразу хочеться його "віддати", маємо важкий перебіг", - додала вона.

Тим часом осінній спалах коронавірусу триває. Так, за минулу добу, 13 жовтня, в Україні виявили ще майже 19 000 випадків COVID.

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Коронавірус Коронавірус "Дельта"
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