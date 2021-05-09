Врачи назвали первые признаки микроинсульта: все чаще поражает молодых

Что такое микроинсульт

Под таким понятием подразумевается частичное и временное нарушение кровотока в головном мозге. Этот сигнал может говорить о вероятном развитии инсульта, поэтому игнорировать его не стоит.

В медицине такое заболевание называют транзиторной ишемической атакой. Врачи предупреждают, что не только у людей в возрасте с изношенными сосудами могут возникать проблемы, но и тех, кто не достиг 30 лет.

В чем разница между инсультом и микроинсультом

Под инсультом подразумевается патологическое состояние организма, при котором ухудшается мозговое кровообращение, после чего следует гибель тканей мозга.

А вот после микроинсульта функции головного мозга быстро восстанавливаются - от минуты до суток.

Инсульт провоцирует такие последствия, как нарушение речи, частичный или полный паралич, а также высока вероятность летального исхода.

При микроинсульте страдают мелкие сосуды, в которых происходит закупорка склеротической бляшкой или скопление таковых.

Первые признаки микроинсульта можно не заметить, но они опасны

При микроинсульте возникают:

головная боль,

тошнота,

проблемы со зрением,

общая слабость.

Врачи говорят, что несвоевременно выявленный микроинсульт может привести к ряду серьезных осложнений - от нарушения кровообращения, снижения остроты зрения до ишемического или геморрагического инсульта мозга.