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Врачи назвали первые признаки микроинсульта: все чаще поражает молодых

Автор: Светлана Мащенко

Медки перечислили признаки микроинсульта (малого инсульта), который все чаще "молодеет", поражая не только пожилых людей, но и совсем молодых - не достигших 30-летия.

Об этом пишет u-news.

Что такое микроинсульт

Под таким понятием подразумевается частичное и временное нарушение кровотока в головном мозге. Этот сигнал может говорить о вероятном развитии инсульта, поэтому игнорировать его не стоит.

В медицине такое заболевание называют транзиторной ишемической атакой. Врачи предупреждают, что не только у людей в возрасте с изношенными сосудами могут возникать проблемы, но и тех, кто не достиг 30 лет.

В чем разница между инсультом и микроинсультом

Под инсультом подразумевается патологическое состояние организма, при котором ухудшается мозговое кровообращение, после чего следует гибель тканей мозга.

А вот после микроинсульта функции головного мозга быстро восстанавливаются - от минуты до суток.

Инсульт провоцирует такие последствия, как нарушение речи, частичный или полный паралич, а также высока вероятность летального исхода.

При микроинсульте страдают мелкие сосуды, в которых происходит закупорка склеротической бляшкой или скопление таковых.

Первые признаки микроинсульта можно не заметить, но они опасны

При микроинсульте возникают:

  • головная боль,
  • тошнота,
  • проблемы со зрением,
  • общая слабость.

Врачи говорят, что несвоевременно выявленный микроинсульт может привести к ряду серьезных осложнений - от нарушения кровообращения, снижения остроты зрения до ишемического или геморрагического инсульта мозга.

Ранее врач назвал неожиданный предвестник инсульта, который чаще всего возникает у женщин.

Также мы писали про признаки инсульта, которые появляются за месяц до сильного удара.

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