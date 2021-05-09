Лікарі назвали перші ознаки мікроінсульту: все частіше вражає молодих

Що таке мікроінсульт

Під таким поняттям мається на увазі часткове і тимчасове порушення кровотоку в головному мозку. Цей сигнал може говорити про ймовірний розвиток інсульту, тому ігнорувати його не варто.

У медицині таке захворювання називають транзиторною ішемічною атакою. Лікарі попереджають, що не тільки у людей у віці зі зношеними судинами можуть виникати проблеми, але і тих, хто не досяг 30 років.

У чому різниця між інсультом і мікроінсультом

Під інсультом мається на увазі патологічний стан організму, при якому погіршується мозковий кровообіг, після чого наступає загибель тканин мозку.

А ось після мікроінсульту функції головного мозку швидко відновлюються - від хвилини до доби.

Інсульт провокує такі наслідки, як порушення мови, частковий або повний параліч, а також висока ймовірність летального результату.

При мікроінсульт страждають дрібні судини, в яких відбувається закупорка склеротичною бляшкою або скупчення таких.

Перші ознаки мікроінсульту можна не помітити, але вони небезпечні

При мікроінсульті виникають:

головний біль,

нудота,

проблеми із зором,

загальна слабкість.

Лікарі кажуть, що несвоєчасно виявлений мікроінсульт може призвести до ряду серйозних ускладнень - від порушення кровообігу, зниження гостроти зору до ішемічного або геморагічного інсульту мозку.