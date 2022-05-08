Врачи назвали овощ, который может уберечь от рака. Как часто его надо есть

Овощи - бесспорно, одни из самых полезных и необходимых для нашего здоровья продуктов. Однако есть среди них самый лучший, который называют "лекарством от бога".
Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
"Во многих странах брокколи называют "лекарством от бога". Регулярное употребление брокколи может помочь предотвратить и помочь в лечении рака и многих хронических заболеваний", - пишет медик.
По словам врача, наиболее заметной особенностью брокколи является то, что она обладает противораковым действием, особенно при профилактике и лечении рака желудка и рака молочной железы.
Сульфорафан является распространенным антиоксидантом и наиболее мощным противораковым растительным активным веществом, содержащимся в овощах.
Некоторые эксперты считают, что употребление брокколи 3-4 раза в неделю снижает риск развития рака на 30-40 процентов.
Проросшие ростки брокколи имеют гораздо более высокие уровни сульфорафана, чем зрелые брокколи.
Например, содержание сульфорафана в 100 граммах ростков брокколи составляет около 260 мг, в то время, как содержимое сульфорафана в зрелых брокколи составляет всего около 16 мг.
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