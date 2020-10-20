Врачи назвали опасные лекарственные травы: не перепутайте!

Врачи отмечают, что народная медицина, которой человечество пользовалось тысячелетиями, в некоторых случаях может принести больше вреда, чем пользы. Так, медики составили список популярных лекарственных трав, которые считаются целебными, но при определенных обстоятельствах могут нанести непоправимый вред. С какими травами нужно проявлять особую осторожность – читайте ниже.

Как рассказывается в материале "Новости.Ю", существует несколько правил, которые врачи повторяют своим пациентам, если те приходят к ним за рекомендацией о лечебных отварах. Во-первых, пить препарат нужно по назначению. Дело в том, что некоторые растения могут положительно влиять на одно заболевание, но их употребление негативно скажется на другом. Кроме того, напитки могут быть несовместимы с лекарствами, которые вы принимаете на регулярной основе. Консультация медиков в приеме любых лекарственных препаратов – необходима, чтобы не нанести себе вред.

Любые лекарственные травы при неправильном употреблении могут нанести вред, однако есть отдельные сборы, с которыми нужно проявлять особую осторожность.

Чистотел

Чистотел в большинстве случаев применяют наружно и в таком случае он безопасен почти всегда. Для лечения болезней ЖКТ его отвар принимают внутрь. Медики назначают эту траву только при определенных симптомах и заболеваниях, так как в противном случае чистотел может только усугубить ситуацию. Более того, передозировка чистотелом может привести к отравлению организма, поэтому его прием должен происходить под наблюдением врача.

Чистотел (иллюстративное фото: pixabay.com)

Чемерица

Чемерица является одной из самых сильнодействующих лекарственных трав. Существует множество рекомендаций по ее использованию для лечения, однако медики советуют оставить назначение этого лекарства специалистам. Связано это с тем, что сама по себе чемерица – токсична. К примеру, пчелы после сбора чемеричной пыльцы гибнут. В большинстве случаев настойку этой травы используют для наружного применения, так как это более безопасно.

Чемерица (иллюстративное фото: pixabay.com)

Пижма

Цветки пижмы принимают в качестве желчегонного и противоглистового средства. Из растения делают компрессы, ванночки и примочки для ран, болей в суставах и ушибов. При длительном применении и передозировке пижма опасна. Ее также противопоказано употреблять детям и беременным женщинам.

Пижма (иллюстративное фото: pixabay.com)

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