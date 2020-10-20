Лікарі назвали небезпечні лікарські трави: не переплутайте!

Лікарі відзначають, що народна медицина, якою людство користувалося тисячоліттями, в деяких випадках може принести більше шкоди, ніж користі. Так, медики склали список популярних лікарських трав, які вважаються цілющими, але при певних обставинах можуть завдати непоправної шкоди. З якими травами потрібно проявляти особливу обережність – читайте нижче.

Як розповідається в матеріалі "Новини.Ю", існує кілька правил, які лікарі повторюють своїм пацієнтам, якщо ті приходять до них за рекомендацією щодо лікувальних відварів. По-перше, пити препарат потрібно за призначенням. Річ у тому, що деякі рослини можуть позитивно впливати на одне захворювання, але їх вживання негативно позначиться на іншому. Крім того, напої можуть бути несумісні з ліками, які ви приймаєте на регулярній основі. Консультація медиків у прийомі будь-яких лікарських препаратів – необхідна, щоб не завдати собі шкоди.

Будь-які лікарські трави при неправильному вживанні можуть завдати шкоди, проте є окремі збори, з якими потрібно проявляти особливу обережність.

Чистотіл

Чистотіл в більшості випадків застосовують зовнішньо і в такому разі він безпечний майже завжди. Для лікування хвороб ШКТ його відвар приймають всередину. Медики призначають цю траву тільки при певних симптомах і захворюваннях, оскільки в протилежному разі чистотіл може тільки погіршити ситуацію. Більш того, передозування чистотілом може призвести до отруєння організму, тому його прийом повинен відбуватися під наглядом лікаря.

Чистотіл (ілюстративне фото: pixabay.com)

Чемериця

Чемериця є однією з найбільш сильнодіючих лікарських трав. Існує безліч рекомендацій щодо її використання для лікування, однак медики радять залишити призначення цього засобу фахівцям. Пов'язано це з тим, що сама по собі чемериця – токсична. Наприклад, бджоли після збору чемеричного пилку гинуть. У більшості випадків настоянку цієї трави використовують для зовнішнього застосування, оскільки це більш безпечно.

Чемериця (ілюстративне фото: pixabay.com)

Пижмо

Квітки пижма приймають як жовчогінний і протиглистовий засіб. З рослини роблять компреси, ванни й примочки для ран, болю в суглобах і ударів. При тривалому застосуванні та передозуванні пижмо небезпечне. Його також протипоказано вживати дітям і вагітним жінкам.

Пижмо (ілюстративне фото: pixabay.com)

Нагадаємо, що раніше була названа найбільш корисна українська ягода. Вона є природним антидепресантом, допомагає лікувати рани та опіки, допомагає хворому горлу, бронхам і легеням.

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