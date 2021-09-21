Врачи назвали опасность популярного лекарственного средства: даже не думайте использовать

Врачи рассказали, в чем заключается опасность популярного лекарственного средства Бетадин, которое используют для профилактики коронавируса. Это лекарство не защитит вас от COVID-19, но может привести к некоторым другим нежелательным проблемам со здоровьем.

В социальных сетях появилась информация о том, что полоскание горла Бетадином предотвратит заражение коронавирусной нфекцией, но она не является действительной

Бетадин содержит йод, который не является безопасными и надежным способом предотвратить заболевание COVID-19.

"Нет никаких доказательств того, что повидон-йод (бетадин) оказывает какое-либо влияние на COVID-19", - сказал Амеш А. Адаля, старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса.

Что такое Бетадин

Бетадин - это торговая марка химического соединения, называемого повидон-йод или йодоповидон. Это коричневатый жидкий раствор, который часто используется в качестве местного антисептика. Он может стерилизовать обычные порезы и царапины или очищать кожу перед наложением швов или хирургическими процедурами.

Бетадин также содержит антисептическое средство для полоскания горла с 0,5%-ным содержанием повидон-йода, но оно предназначено только для лечения и облегчения симптомов боли в горле. Существуют также лечебные спринцы с 0,3% повидон-йодом, которые помогают облегчить незначительное раздражение влагалища и зуд.

Опасность использования Бетадина

Повидон-йод обычно используется для полоскания горла при боли в горле, но его случайное проглатывание - проглатываете ли вы его через рот или засовываете в нос, и он стекает в горло - может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.

По словам доктора Адаля, высокие дозы повидон-йода также могут вызвать проблемы с почками, а также привести к потенциальным нарушениям функции щитовидной железы.

К тому же, из-за него может потускнеть цвет слизистых оболочек и кожи человека. Йод также может вызвать раздражение легких и одышку.