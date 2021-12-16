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Врачи назвали новые и необычные симптомы коронавируса штамма Омикрон

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Четверг 16 декабря 2021 16:46
Врачи назвали новые и необычные симптомы коронавируса штамма Омикрон Фото: Врачи назвали новые нетипичные симптомы штамма Омикрон (unsplash.com)
Автор: Анна Шиканова

Коронавирус штамма Омикрон может проявляться нетипичными симптомами. Часто первые признаки этого штамма путают с обычным ОРВИ.

Какие симптомы бывают при заражении штаммом Омикрон – читайте в материале ниже.

По словам экспертов из ЮАР, медики в больницах начали фиксировать у больных с новым штаммом COVID-19 два новых симптома – боль в пояснице и першение в горле.

Как отмечают в издании The Sun, в больницы со штаммом Омикрон попадает на 23% меньше пациентов, чем со штаммом Дельта.

Врачи отмечают, что многие пациенты среди первых признаков штамма Омикрон отмечают боль в горле и першение. Поэтому принимают заболевание за обычное ОРВИ.

Профессор медицины Оксфордского университета Джон Белл рассказал в комментарии для BBC, что симптомы штамма Омикрон могут сильно отличаться от всех предыдущих версий коронавируса.

Он отметил, что пациенты чаще всего жалуются на боль в мышцах, особенно в спине. А также на заложенность носа, расстройство желудка и диарею.

Основной отличительной чертой нового штамма является миалгия – мышечная боль, которая локализуется в разных частях тела, но чаще – в спине.

"Мы знаем, что это очень заразный вариант, в два-три раза более заразный, чем Дельта, который сам по себе был очень заразным", - подчеркнул профессор.

Напомним, ранее мы писали о том, что названы вакцины, которые не защищают от штамма Омикрон.

А также рассказывали о том, что врач назвал особенные признаки штамма Омикрон.

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