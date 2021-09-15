Врачи назвали лучшие способы удаления ушной серы

Ушная сера есть абсолютно у каждого человека и ее количество может быть очень индивидуальным. Если она накапливается в избытке - это может повлиять на ваш слух и здоровье. Врачи назвали самые безопасные способы, как удалить ушную серу максимально бережно.
Об этом сообщает издание Health.
Кстати, иногда избыток ушной серы - это результат использования ватных палочек для чистки ушей. Но все же ее большое количество - это индивидуальная реакция организма. Если серы очень много - вы можете почувствовать проблемы со слухом. Это происходит из-за закупоривания ушной раковины. Но такие случаи очень редкие, по словам врачей.
Доктор Рен из Американского института медицины дал несколько советов, как избавиться от ушной серы. Вот они:
И не забывайте, самое главное правило - это не чистить уши ватными палочками. Ими вы можете "пройтись" возле уха, но ни в коем случае не в ушной раковине.
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