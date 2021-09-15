Лікарі назвали найкращі способи видалення вушної сірки

Вушна сірка є абсолютно у кожної людини і її кількість може бути дуже індивідуальною. Якщо вона накопичується в надлишку - це може вплинути на ваш слух і здоров'я. Лікарі назвали найбезпечніші способи, як видалити вушну сірку максимально дбайливо.
Про це повідомляє видання Health.
До речі, іноді надлишок вушної сірки - це результат використання ватних паличок для чищення вух. Але все ж її велика кількість - це індивідуальна реакція організму. Якщо сірки дуже багато - ви можете відчути проблеми зі слухом. Це відбувається через закупорювання вушної раковини. Але такі випадки дуже рідкісні, за словами лікарів.
Доктор Рен з Американського Інституту медицини дав кілька порад, як позбутися від вушної сірки. Ось вони:
І не забувайте, найголовніше правило - це не чистити вуха ватяними паличками. Ними ви можете "пройтися" біля вуха, але ні в якому разі не в вушній раковині.
Як ми раніше писали, нутриціолог розповіла, як не підхопити вірус восени.