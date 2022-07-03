Врачи назвали фактор, который в разы увеличивает риск развития тромбоза: что нужно знать

Специалисты объясняют, что сам сгусток крови не всегда является опасным. Все зависит от его движения и когда он находится в одном месте - он безвреден. Большинство тромбов образуется внутри вен ног, таза и рук. В медицине это называется тромбозом глубоких вен.

И на образования этих тромбов могут влиять определенные позы во время сна. Обычно тело во время сна находится в постели горизонтально. И приток крови к конечностям снижен.

Но сон в положении сидя более опасен - такая поза (сидя в кресле) значительно повышает риск тромбоза глубоких вен, так как это не просто снижает приток крови к конечностям, а фактически блокирует.

Сгустки крови в конечностях могут возникнуть, если ваши руки ли ноги в течение нескольких часов остаются согнутыми и в неподвижном состоянии.

"При условии, что вы хорошо себя чувствуете, вы можете откинуться назад и сон в вертикальном положении не должен стать опасным, если это позволит вам отдохнуть в течении короткого времени", - считают врачи.

Однако не только поза, сидя во сне может стать опасной для вашего здоровья. Эксперты клиники Майо утверждают, что сон на спине может привести к наклону языка и челюсти вниз и это приведет к переполнению дыхательных путей.

Такая поза постоянно может вызвать появление апноэ во сне и к серьезным проблемам с сердцем. Сон на левом боку может влиять на электрические сигналы сердечной системы. Особенно это касается людей, у которых уже есть сердечные заболевания.