Лікарі назвали фактор, який в рази збільшує ризик розвитку тромбозу: що потрібно знати

Фахівці пояснюють, що сам згусток крові не завжди є небезпечним. Все залежить від його руху і коли він знаходиться в одному місці - він нешкідливий. Більшість тромбів утворюється всередині вен ніг, тазу і рук. У медицині це називається тромбозом глибоких вен.

І на утворення цих тромбів можуть впливати певні пози під час сну. Зазвичай тіло під час сну знаходиться в ліжку горизонтально. І приплив крові до кінцівок знижений.

Але сон в положенні сидячи більш небезпечний - така поза (сидячи в кріслі) значно підвищує ризик тромбозу глибоких вен, бо це не просто знижує приплив крові до кінцівок, а фактично блокує.

Згустки крові в кінцівках можуть виникнути, якщо ваші руки чи ноги протягом декількох годин залишаються зігнутими та в нерухомому стані.

"За умови, що ви добре себе почуваєте, ви можете відкинутися назад і сон у вертикальному положенні не повинен стати небезпечним, якщо це дозволить вам відпочити протягом короткого часу", - вважають лікарі.

Однак не тільки поза, сидячи уві сні може стати небезпечною для вашого здоров'я. Експерти клініки Майо стверджують, що сон на спині може призвести до нахилу язика і щелепи вниз і це призведе до переповнення дихальних шляхів.

Така поза постійно може викликати появу апное уві сні та до серйозних проблем з серцем. Сон на лівому боці може впливати на електричні сигнали серцевої системи. Особливо це стосується людей, у яких вже є серцеві захворювання.