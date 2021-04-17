Врачи говорят о критическом состоянии Навального: "умрет в течение ближайших дней"

Алексей Навальный, который объявил голодовку в тюрьме , может совсем скоро умереть, если его не начнут срочно лечить профессиональные врачи.

Об этом в своем Twitter -аккаунте рассказала пресс-секретарь российского оппозиционера Кира Ярмыш, ссылаясь на заявление известного врача Александра Полупана.

"Александр Полупан, врач, который был в составе московской бригады медиков, приезжавших в Омск во время отравления, пишет, что если Алексея не госпитализировать немедленно, он умрет", - написала Кира.

Также она добавила, что на выходных адвокаты просто не могут попасть к Навальному, и "никто не знает, что будет в понедельник".

Судя по всему, у Навального риск отказа почек, а также остановки работы сердца.

Отметим, что сам доктор Полупан показал в своем Facebook еще и результаты биохимического анализа крови.

"Это абсолютное показание к госпитализации. Если не начать лечить, то он умрет в течение ближайших дней", - предостерег специалист.

Результаты биохимического анализа крови Алексея Навального (facebook.com/alexander.polupan)

Терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин также рассказал, почему важно, чтобы к Навальному все-таки пустили врачей.

"Наш пациент может умереть в любой момент: калий 7,1 ммоль/л - это очень много, рост креатинина более чем на 50%, мочевая кислота - больше 800 ммоль/л. Это может быть связано с прогрессирующей почечной недостаточностью (мочевая кислота забила канальцы нефронов почек). Пациент с таким уровнем калия должен наблюдаться в реанимации, так как в любой момент может развиться фатальная аритмия. Смерть от остановки сердца", - написал врач в своем Facebook.

Пользователи сети считают, что задача действующей российской власти состоит в том, чтобы Навальный "декомпенсировался настолько, что дальше все покатится под откос".