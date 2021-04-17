Лікарі кажуть про критичний стан Навального: "помре протягом найближчих днів"

Олексій Навальний, який оголосив голодування у в'язниці , може зовсім скоро померти, якщо його не почнуть терміново лікувати професійні лікарі.

Про це у своєму Twitter -акаунті розповіла прес-секретар російського опозиціонера Кіра Ярмиш, посилаючись на заяву відомого лікаря Олександра Полупана.

"Олександр Полупан, лікар, який був у складі московської бригади медиків, які приїздили в Омськ під час отруєння, пише, що якщо Олексія не госпіталізувати негайно, він помре", - написала Кіра.

Також вона додала, що на вихідних адвокати просто не можуть потрапити до Навального, і "ніхто не знає, що буде в понеділок".

Судячи з усього, у Навального ризик відмови нирок, а також зупинки роботи серця.

Відзначимо, що сам доктор Полупан показав у своєму Facebook ще і результати біохімічного аналізу крові.

"Це абсолютне показання до госпіталізації. Якщо не почати лікувати, то він помре протягом найближчих днів", - застеріг фахівець.

Результати біохімічного аналізу крові Олексія Навального (facebook.com/alexander.polupan)

Терапевт, кардіолог, кандидат медичних наук Ярослав Ашихмін також розповів, чому важливо, щоб до Навального все-таки пустили лікарів.

"Наш пацієнт може померти в будь-який момент: калій 7,1 ммоль/л - це дуже багато, зростання креатиніну більше ніж на 50%, сечова кислота - більше 800 ммоль/л. Це може бути пов'язано з прогресуючою нирковою недостатністю (сечова кислота забила канальці нефронів нирок). Пацієнт з таким рівнем калію повинен спостерігатися в реанімації, так як в будь-який момент може розвинутися фатальна аритмія. Смерть від зупинки серця", - написав лікар у своєму Facebook.

Користувачі мережі вважають, що завдання чинної російської влади полягає в тому, щоб Навальний "декомпенсувався настільки, що далі все покотиться під укіс".