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Врачи не давали шансов: в США спасли младенца весом в яблоко

STYLERЖизнь    13.06.2019 - 10:27
Врачи не давали шансов: в США спасли младенца весом в яблоко
В США спасли младенца весом в яблоко (фото: YouTube/ТСН)

Ребенок мог умереть в любую минуту

В США родился самый маленький младенец, вес которого составил 245 граммов, что можно сравнить с весом яблока. Врачи предрекали ребенку скорую гибель, однако малыш оказался крепким. Об этом информируют в сюжете ТСН.

Вес ребенка еще рождении вызывал подозрения, однако, несмотря на это, уже после терапии его выписали домой. Самая маленькая в мире девочка выжила, хотя медики до последнего твердили, что это невозможно.

Девочка родилась на 23-й неделе беременности в декабре 2018 года. Рождение Сайби было настолько преждевременным, что врачи посчитали ее "микронедоношенной".

"Врачи тогда говорили моему мужу, что у него есть около часу с ней и что она умрет, но тот час превратился в два, три, день, неделю...", - рассказывает мать новорожденной.

К слову, день родов женщина считает самым страшным днем в своей жизни. Из-за усложнений во время беременности врачи вынуждены были провести срочное кесарево сечение.

Почти полгода терапии, ухода и родительской надежды - и состояние маленькой Сейби больше не вызывает беспокойства врачей. 

В США спасли младенца весом в яблоко (YouTube/ТСН)

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