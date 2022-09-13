Врачи дали вторую жизнь 10-летнему Кириллу, который пострадал, прячась от оккупантов

"Война изуродовала тело ребенка, оставив на нем рубцы и забирая возможность полноценно двигаться. Однако наши врачи совместно с американскими коллегами смогли это исправить", - говорится в сообщении.

Хотя Кириллу всего десять, война уже дважды разрушала его дом: сначала в Горловке, теперь в Бахмуте.

Фото: Врачи спасли Кирилла (facebook.com/1tmolviv)

Скрываясь от обстрелов в подвале парень вместе с братом задели и вылили на себя кастрюлю с кипятком, получив сильные ожоги.

"Детскому телу, которое растет, рубцы мешают двигаться. Мальчику трудно сгибать колени, возникают проблемы при ходьбе. Единственный выход - пластическая операция, во время которой хирурги восстанавливают подвижность конечностей", - пишут врачи.

Операцию наши врачи выполняли вместе с челюстно-лицевым хирургом Стивом Ортеном и пластическим хирургом Крейгом Хобаром из США.

Фото: Стив Ортен, Крейг Хобар (city-adm.lviv.ua)