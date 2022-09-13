UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Врачи дали вторую жизнь 10-летнему Кириллу, который пострадал, прячась от оккупантов

Фото: Врачи спасли Кирилла из Бахмута (city-adm.lviv.ua)
Автор: Светлана Мащенко

10-летний Кирилл из Бахмута получил пострадал, когда скрывался от обстрелов российских оккупантов. Но команда врачей дала парню шанс на новую жизнь.

Об этом речь идет в сообщении Первого медицинского объединения Львова.

"Война изуродовала тело ребенка, оставив на нем рубцы и забирая возможность полноценно двигаться. Однако наши врачи совместно с американскими коллегами смогли это исправить", - говорится в сообщении.

Хотя Кириллу всего десять, война уже дважды разрушала его дом: сначала в Горловке, теперь в Бахмуте.

Фото: Врачи спасли Кирилла (facebook.com/1tmolviv)

Скрываясь от обстрелов в подвале парень вместе с братом задели и вылили на себя кастрюлю с кипятком, получив сильные ожоги.

"Детскому телу, которое растет, рубцы мешают двигаться. Мальчику трудно сгибать колени, возникают проблемы при ходьбе. Единственный выход - пластическая операция, во время которой хирурги восстанавливают подвижность конечностей", - пишут врачи.

Операцию наши врачи выполняли вместе с челюстно-лицевым хирургом Стивом Ортеном и пластическим хирургом Крейгом Хобаром из США.

Фото: Стив Ортен, Крейг Хобар (city-adm.lviv.ua)

Также читайте, что в Бахмуте Донецкой области полицейские спасли многодетную семью, которая несколько месяцев просидела в подвале.

Кроме того мы писали, что председатель Дергачевской общины Вячеслав Задоренко встретился с матерью, которая все время была под оккупацией.

Читайте РБК-Украина в Google News
войнаВойна России против Украины