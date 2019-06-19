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Врачи бросили женщину "жариться" на солнцепеке в считанных метрах от больницы

STYLERЖизнь    19.06.2019 - 16:15
Врачи бросили женщину "жариться" на солнцепеке в считанных метрах от больницы
Коллаж РБК-Украина

Медики в качестве помощи решили наломать женщине веток

В Запорожье возле горбольницы №6 произошел неприятный инцидент: медики оставили бездомную, которая нуждалась в помощи, рядом с приемным покоем. Об этом сообщил zp_news в соцсети Instagram.

Очевидец, который шел с детьми, заметил в посадке лежащую на земле женщину, которой было плохо. Вероятнее всего, она не имеет дома, однако это не оправдывает поступка врачей, которые отказались помочь ей, бросив на произвол судьбы.

"Стояли медики, поломали вот здесь вот веточки и прикрывали ее голову… Когда я подошел и спросил, вызвали ли они скорую... Вы знаете, что мне ответили медики? Что они уже не будут вызывать скорую, потому что их, этих людей, никто не принимает, никто с ними не будет морочить голову", - говорится в видео.

Видео: (instagram.com/zp_news)

Пользователи были возмущены халатностью врачей, однако большинству показалось странным то, что очевидец так долго снимал пострадавшую вместо того, чтобы помочь:

  • Время снять видео нашлось, к чему был этот монолог, если сам также, как и эти медики, ничего не сделал?
  • Это не медики. Это реформы новые.
  • Сама себя довела до такого состояния.
  • Реформы реформами, а где же человечность?

Врачи бросили женщину &quot;жариться&quot; на солнцепеке в считанных метрах от больницы

Скриншот комментариев (instagram.com/zp_news)

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Ранее мы писали о том, что в Одессе по вине медработников погиб младенец.

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