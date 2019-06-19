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Лікарі кинули жінку "смажитися" на спеці у лічених метрах від лікарні

STYLERЖиття    19.06.2019 - 16:15
Лікарі кинули жінку "смажитися" на спеці у лічених метрах від лікарні
Колаж РБК-Україна

Медики в якості допомоги вирішили наламати гілок жінці

У Запоріжжі біля міськлікарні №6 стався неприємний інцидент: медики залишили бездомну, яка потребувала допомоги, поряд з приймальним покоєм. Про це повідомив zp_news у соцмережі Instagram.

Очевидець, який йшов з дітьми,помітив жінку, що лежала на землі. Найімовірніше, вона була бездомною, однак це не виправдовує вчинку лікарів, які відмовилися допомогти живій людині та кинули напризволяще.

"Стояли медики, поламали ось тут гілочки та прикривали її голову... Коли я підійшов та запитав, яи викликали вони швидку... Ви знаєте, що мені відповіли медики? Що вони вже не будуть викликати швидку, тому що їх, цих людей, ніхто не приймає, ніхто з ними не буде морочити голову", - йдеться у відео.

Відео: (instagram.com/zp_news)

Користувачі були обурені халатністю лікарів, однак більшості здалося дивним те, що очевидець так довго знімав постраждалу замість того, щоб допомогти:

  • Час зняти відео знайшлося, до чого був цей монолог, якщо сам також, як і ці медики, нічого не зробив?
  • Це не медики. Це нові реформи.
  • Сама довела себе до такого стану.
  • Реформи реформами, а де ж людяність?

Лікарі кинули жінку &quot;смажитися&quot; на спеці у лічених метрах від лікарні

Скріншот коментарів (instagram.com/zp_news)

Нагадаємо, що у Миргороді лікарі мало не вбили породіллю.

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