Врачи боролись четыре дня: под Полтавой умер 12-летний ребенок

В Полтавской области скончался 12-летний мальчик. Его привезли несколько дней назад из поселка Козельщина с сильными ожогами тела. Четыре дня медики боролись за жизнь ребенка, но спасти его не удалось.
Детали трагедии сообщили в пресс-службе Национальной полиции Полтавской области.
20 октября около 8 часов утра 12-летнего жителя поселка Козельщина Полтавской области доставили в реанимационное отделение районной больницы. Медики диагностировали у мальчика многочисленные ожоги.
Врачи районной больницы немедленно сообщили о происшествии в полицию. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. По предварительным данным следствия, ребенок получил ожоги дома, на кухне.
Ребенка поместили в реанимацию, и врачи четыре дня боролись за то, чтобы спасти ему жизнь. Однако, 24 октября мальчик умер.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).
Следователи начали выяснение всех обстоятельств и подробностей получения травм ребенком, которые привели к его гибели.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Тернопольской области от коронавируса скончался младенец. Малыша лечили дома несколько дней и не отвезли его в больницу для медицинской помощи.
А также рассказывали о том, что в Черниговской области от коронавируса скончался школьник. У него были сопутствующие заболевания.