Врачи боролись четыре дня: под Полтавой умер 12-летний ребенок

20 октября около 8 часов утра 12-летнего жителя поселка Козельщина Полтавской области доставили в реанимационное отделение районной больницы. Медики диагностировали у мальчика многочисленные ожоги.

Врачи районной больницы немедленно сообщили о происшествии в полицию. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. По предварительным данным следствия, ребенок получил ожоги дома, на кухне.

Ребенка поместили в реанимацию, и врачи четыре дня боролись за то, чтобы спасти ему жизнь. Однако, 24 октября мальчик умер.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Следователи начали выяснение всех обстоятельств и подробностей получения травм ребенком, которые привели к его гибели.