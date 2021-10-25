Лікарі боролися чотири дні: під Полтавою померла 12-річна дитина

У Полтавській області помер 12-річний хлопчик. Його привезли кілька днів тому з селища Козельщина з сильними опіками тіла. Чотири дні медики боролися за життя дитини, але врятувати її не вдалося.
Деталі трагедії повідомили в пресслужбі Національної поліції Полтавської області.
20 жовтня близько 8 години ранку 12-річного жителя селища Козельщина Полтавської області доставили в реанімаційне відділення районної лікарні. Медики діагностували у хлопчика численні опіки.
Лікарі районної лікарні негайно повідомили про подію в поліцію. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. За попередніми даними слідства, дитина отримала опіки вдома, на кухні.
Дитину помістили в реанімацію, і лікарі чотири дні боролися за те, щоб врятувати йому життя. Однак, 24 жовтня хлопчик помер.
За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).
Слідчі почали з'ясування всіх обставин та подробиць отримання травм дитиною, які призвели до її загибелі.
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А також розповідали про те, що у Чернігівській області від коронавірусу помер школяр. У нього були супутні захворювання.