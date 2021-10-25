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Врачи боролись четыре дня: под Полтавой умер 12-летний ребенок

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Полтавская область, Понедельник 25 октября 2021 14:40
Врачи боролись четыре дня: под Полтавой умер 12-летний ребенок В Полтавской области умер 12-летний ребенок (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Полтавской области скончался 12-летний мальчик. Его привезли несколько дней назад из поселка Козельщина с сильными ожогами тела. Четыре дня медики боролись за жизнь ребенка, но спасти его не удалось.

Детали трагедии сообщили в пресс-службе Национальной полиции Полтавской области.

20 октября около 8 часов утра 12-летнего жителя поселка Козельщина Полтавской области доставили в реанимационное отделение районной больницы. Медики диагностировали у мальчика многочисленные ожоги.

Врачи районной больницы немедленно сообщили о происшествии в полицию. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. По предварительным данным следствия, ребенок получил ожоги дома, на кухне.

Ребенка поместили в реанимацию, и врачи четыре дня боролись за то, чтобы спасти ему жизнь. Однако, 24 октября мальчик умер.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Следователи начали выяснение всех обстоятельств и подробностей получения травм ребенком, которые привели к его гибели.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Тернопольской области от коронавируса скончался младенец. Малыша лечили дома несколько дней и не отвезли его в больницу для медицинской помощи.

А также рассказывали о том, что в Черниговской области от коронавируса скончался школьник. У него были сопутствующие заболевания.

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