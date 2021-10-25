Лікарі боролися чотири дні: під Полтавою померла 12-річна дитина

У Полтавській області помер 12-річний хлопчик. Його привезли кілька днів тому з селища Козельщина з сильними опіками тіла. Чотири дні медики боролися за життя дитини, але врятувати її не вдалося.

20 жовтня близько 8 години ранку 12-річного жителя селища Козельщина Полтавської області доставили в реанімаційне відділення районної лікарні. Медики діагностували у хлопчика численні опіки.

Лікарі районної лікарні негайно повідомили про подію в поліцію. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції. За попередніми даними слідства, дитина отримала опіки вдома, на кухні.

Дитину помістили в реанімацію, і лікарі чотири дні боролися за те, щоб врятувати йому життя. Однак, 24 жовтня хлопчик помер.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

Слідчі почали з'ясування всіх обставин та подробиць отримання травм дитиною, які призвели до її загибелі.