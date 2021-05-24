"Врач не захотел говорить по-русски": новое видео в стиле "распятого мальчика"

"Время ох**тельных историй. У ребенка случился приступ эпилепсии. Его отец иностранец повез ребенка к знакомому врачу, а тот не захотел говорить по-русски. Непонятно как это повлияло на здоровье ребенка, но внимание на этом моменте акцентируется ну очень большое", - подписаны кадры.

Видео: девушка обвинила врача в том, что он не захотел говорить по-русски (facebook.com/Оксана Черкасова)

Пользователи сети сравнивают эти откровения девушки с известной историей о "распятом мальчике". Кое-кто по невербальному языку определил, что рассказчица лжет. Вот как комментируют инцидент.

Коротко о том, что без мозга вообще жить трудно. Не очень понимаю, бывают ли приступы эпилепсии у 11-месячных детей, но вряд ли врач задавался бы вопросами языка в критической ситуации. Тем более - знакомый.

Боже, на кого это рассчитано?! Очередной распятый "мальчик в трусиках"?!

Почесывается? Врет! Универсальный индикатор лжи.

Она себя слышит? Завезли в больницу а врач спрашивает: "что и при каких обстоятельствах..."Ну и брехло продажное!

А распятого мальчика нашли? Вы лживые пропагандоны, воры и завоеватели! Гореть вам в аду!

Какая-то мура. Я- врач, и окажу помощь ребенку, нуждающемуся в неотложной помощи независимо от того, понимают меня родители или нет. При чем тут язык? Главное, чтобы меня понимал медперсонал, работающий со мной в команде. И я так понимаю, что ребенку оказали адекватную помощь. А может это просто информационный вброс?

Отметим, что к сожалению, неизвестно когда видео было снято и не постановка ли это вообще.