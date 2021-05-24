"Врач не захотел говорить по-русски": новое видео в стиле "распятого мальчика"

В сети появилось видео, на котором молодая девушка обвиняет украинского врача, что отказался оказывать помощь 11-месячному малышу с эпилептическим припадком, потому что папа мальчика говорил на русском языке.
Кадры гуляют соцсетями и вызывают бурную реакцию - докладчице не верят и называют это очередным фейком, вроде истории с "распятым мальчиком".
"Время ох**тельных историй. У ребенка случился приступ эпилепсии. Его отец иностранец повез ребенка к знакомому врачу, а тот не захотел говорить по-русски. Непонятно как это повлияло на здоровье ребенка, но внимание на этом моменте акцентируется ну очень большое", - подписаны кадры.
Видео: девушка обвинила врача в том, что он не захотел говорить по-русски (facebook.com/Оксана Черкасова)
Пользователи сети сравнивают эти откровения девушки с известной историей о "распятом мальчике". Кое-кто по невербальному языку определил, что рассказчица лжет. Вот как комментируют инцидент.
Отметим, что к сожалению, неизвестно когда видео было снято и не постановка ли это вообще.
Ранее мы писали, что пропагандистка Ольга Скабеева оконфузилась новым видео, рассказав о ЛГБТ-колонне, которая сунет на Донбасс.