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"Врач не захотел говорить по-русски": новое видео в стиле "распятого мальчика"

Автор: Светлана Мащенко

В сети появилось видео, на котором молодая девушка обвиняет украинского врача, что отказался оказывать помощь 11-месячному малышу с эпилептическим припадком, потому что папа мальчика говорил на русском языке.

Кадры гуляют соцсетями и вызывают бурную реакцию - докладчице не верят и называют это очередным фейком, вроде истории с "распятым мальчиком".

"Время ох**тельных историй. У ребенка случился приступ эпилепсии. Его отец иностранец повез ребенка к знакомому врачу, а тот не захотел говорить по-русски. Непонятно как это повлияло на здоровье ребенка, но внимание на этом моменте акцентируется ну очень большое", - подписаны кадры.

Видео: девушка обвинила врача в том, что он не захотел говорить по-русски (facebook.com/Оксана Черкасова)

Пользователи сети сравнивают эти откровения девушки с известной историей о "распятом мальчике". Кое-кто по невербальному языку определил, что рассказчица лжет. Вот как комментируют инцидент.

  • Коротко о том, что без мозга вообще жить трудно. Не очень понимаю, бывают ли приступы эпилепсии у 11-месячных детей, но вряд ли врач задавался бы вопросами языка в критической ситуации. Тем более - знакомый.
  • Боже, на кого это рассчитано?! Очередной распятый "мальчик в трусиках"?!
  • Почесывается? Врет! Универсальный индикатор лжи.
  • Она себя слышит? Завезли в больницу а врач спрашивает: "что и при каких обстоятельствах..."Ну и брехло продажное!
  • А распятого мальчика нашли? Вы лживые пропагандоны, воры и завоеватели! Гореть вам в аду!
  • Какая-то мура. Я- врач, и окажу помощь ребенку, нуждающемуся в неотложной помощи независимо от того, понимают меня родители или нет. При чем тут язык? Главное, чтобы меня понимал медперсонал, работающий со мной в команде. И я так понимаю, что ребенку оказали адекватную помощь. А может это просто информационный вброс?

Отметим, что к сожалению, неизвестно когда видео было снято и не постановка ли это вообще.

Ранее мы писали, что пропагандистка Ольга Скабеева оконфузилась новым видео, рассказав о ЛГБТ-колонне, которая сунет на Донбасс.

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