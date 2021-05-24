"Лікар не захотів говорити російською": нове відео в стилі "розіп'ятого хлопчика"

В мережі з'явилося відео, на якому молода дівчина звинувачує українського лікаря, який відмовився надавати допомогу 11-місячному малюкові з епілептичним припадком, бо тато хлопчика говорив російською мовою.
Кадри гуляють соцмережами і викликають бурхливу реакцію - доповідачці не вірять і називають це черговим фейком, на кшталт історії з "розіп'ятим хлопчиком".
"Час ох**тельних історій. У дитини стався напад епілепсії. Його батько іноземець повіз дитину до знайомого лікаря, а той не захотів говорити російською. Незрозуміло як це вплинуло на здоров'я дитини, але увагу на цьому моменті акцентується ну дуже велике", - підписані кадри.
Відео: Дівчина звинуватила лікаря в тому, що він не захотів говорити російською (facebook.com/Оксана Черкасова)
Користувачі мережі порівнюють ці одкровення дівчини з відомою історією про "розіп'ятого хлопчика". Дехто за невербальною мовою визначив, що оповідачка бреше. Ось як коментують інцидент.
Зазначимо, що на жаль, невідомо коли відео було зняте і чи це не постанова взагалі.
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