RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Лікар не захотів говорити російською": нове відео в стилі "розіп'ятого хлопчика"

Автор: Світлана Мащенко

В мережі з'явилося відео, на якому молода дівчина звинувачує українського лікаря, який відмовився надавати допомогу 11-місячному малюкові з епілептичним припадком, бо тато хлопчика говорив російською мовою.

Кадри гуляють соцмережами і викликають бурхливу реакцію - доповідачці не вірять і називають це черговим фейком, на кшталт історії з "розіп'ятим хлопчиком".

"Час ох**тельних історій. У дитини стався напад епілепсії. Його батько іноземець повіз дитину до знайомого лікаря, а той не захотів говорити російською. Незрозуміло як це вплинуло на здоров'я дитини, але увагу на цьому моменті акцентується ну дуже велике", - підписані кадри.

Відео: Дівчина звинуватила лікаря в тому, що він не захотів говорити російською (facebook.com/Оксана Черкасова)

Користувачі мережі порівнюють ці одкровення дівчини з відомою історією про "розіп'ятого хлопчика". Дехто за невербальною мовою визначив, що оповідачка бреше. Ось як коментують інцидент.

  • Коротко про те, що без мозку взагалі жити важко. Не дуже розуміюся, чи бувають приступи епілепсії в 11-місячних дітей, але навряд чи лікар переймався би питаннями мови в критичній ситуації. Тим більше-знайомий.
  • Боже, на кого це розраховано?! Черговий розіп'ятий "мальчік в трусіках"?!
  • Чухається? Бреше! Універсальний індикатор брехні.
  • Вона хоч себе чує? Завезли до лікарні а лікар питає : "что и при каких обстоятельствах..." Ну і брехло продажне!
  • А розп'ятого мальчіка знайшли? Ви брехливі пропагандони, злодії і завойовники! Горіти вам в пеклі!
  • Якась мура. Я - лікар, і надам допомогу дитині, яка потребує невідкладної допомоги незалежно від того, розуміють мене батьки чи ні. До чого тут мова? Головне, щоб мене розумів медперсонал, який працює зі мною в команді. І я так розумію, що дитині надали адекватну допомогу. А може це просто інформаційний вкид?

Зазначимо, що на жаль, невідомо коли відео було зняте і чи це не постанова взагалі.

Раніше ми писали, що пропагандистка Ольга Скабєєва осоромилася новим відео, розповівши про ЛГБТ-колону, що суне на Донбас.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України фейк