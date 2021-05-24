"Лікар не захотів говорити російською": нове відео в стилі "розіп'ятого хлопчика"

"Час ох**тельних історій. У дитини стався напад епілепсії. Його батько іноземець повіз дитину до знайомого лікаря, а той не захотів говорити російською. Незрозуміло як це вплинуло на здоров'я дитини, але увагу на цьому моменті акцентується ну дуже велике", - підписані кадри.

Відео: Дівчина звинуватила лікаря в тому, що він не захотів говорити російською (facebook.com/Оксана Черкасова)

Користувачі мережі порівнюють ці одкровення дівчини з відомою історією про "розіп'ятого хлопчика". Дехто за невербальною мовою визначив, що оповідачка бреше. Ось як коментують інцидент.

Коротко про те, що без мозку взагалі жити важко. Не дуже розуміюся, чи бувають приступи епілепсії в 11-місячних дітей, але навряд чи лікар переймався би питаннями мови в критичній ситуації. Тим більше-знайомий.

Боже, на кого це розраховано?! Черговий розіп'ятий "мальчік в трусіках"?!

Чухається? Бреше! Універсальний індикатор брехні.

Вона хоч себе чує? Завезли до лікарні а лікар питає : "что и при каких обстоятельствах..." Ну і брехло продажне!

А розп'ятого мальчіка знайшли? Ви брехливі пропагандони, злодії і завойовники! Горіти вам в пеклі!

Якась мура. Я - лікар, і надам допомогу дитині, яка потребує невідкладної допомоги незалежно від того, розуміють мене батьки чи ні. До чого тут мова? Головне, щоб мене розумів медперсонал, який працює зі мною в команді. І я так розумію, що дитині надали адекватну допомогу. А може це просто інформаційний вкид?

Зазначимо, що на жаль, невідомо коли відео було зняте і чи це не постанова взагалі.