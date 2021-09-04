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Врач рассказал украинцам, сколько населения уже имеет защиту от COVID-19

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Суббота 04 сентября 2021 11:01
Врач рассказал украинцам, сколько населения уже имеет защиту от COVID-19 Медик сообщил хорошие новости о коронавирусе для украинцев (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Новая волна коронавируса в Украине пока не распространяется, как цунами, хотя в других странах Европы можно наблюдать вспышку.

Об этом рассказал львовский медик Тарас Жиравецкий на своей странице в Facebook.

По словам врача, хорошие новости состоят в том, что в Украине вакцинировано уже 4 миллиона украинцев, а это 20% взрослого населения. Также около 40-50% украинцев уже переболели, а это значит, что 60-70% населения имеет хорошую защиту от COVID-19.

"У нас уже 4 миллиона взрослых украинцев привиты двумя дозами вакцин, это примерно 20% взрослого населения. Еще 40-50% взрослого населения уже переболело. Поэтому почти 60-70% населения уже имеет защиту от тяжелого ковида! А это очень хорошие новости", - сообщил он.

Также Жиравецкий сообщил, что в нынешней ситуации нужно Украине - это тестирование.

"Единственное, что нам сейчас нужно - это больше тестирования быстрыми тестами и изоляция тех кто заболел, чтобы не перегрузить больницы и медицинская система не была перегружена, других вариантов пока не вижу. Какой бы штамм не пришел в Украину я уверен, что мы готовы к новым вызовам, но расслабляться действительно еще рано!" - резюмировал врач.

Напомним, за последние сутки в Украине обнаружили 2693 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Одесской и Харьковской областях.

Как мы писали ранее, Голубовская назвала главный побочный эффект вакцинации от COVID-19.

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