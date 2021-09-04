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Лікар висловився про зараження COVID-19 вакцинованих і "броню" тих, хто перехворів

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Субота 04 вересня 2021 14:52
Лікар висловився про зараження COVID-19 вакцинованих і "броню" тих, хто перехворів Колаж РБК-Україна: лікар розповів про захист від COVID-19 у щеплених і хто вже перехворів
Автор: Володимир Костирін

Після вакцинації від коронавірусу загроза заразитися не зникає повністю, хоча в такому випадку хвороба протікає легше. За словами лікаря-інфекціоніста Київської міської клінічної лікарні Євгена Дубровського, фіксується явище, що частіше підхопити вірус у щеплених є ризик саме на 5-8 день після уколу.

Про це медик розповів у своєму Facebook.

Чому заражаються вакциновані

Одним з пояснень такого феномена є припущення, що після вакцинації людина стає дуже вразливою. Через що лікар дав цінну практичну пораду - після щеплення принаймні на тиждень краще залишатися вдома і максимально знизити контакти.

"На превеликий жаль, серед тих, хто поступає в госпіталь, є також вакциновані всіма, без винятку, вакцинами, як однією, так і двома дозами. Говорити, що вакциновані є стовідсотково безпечними та не можуть заражати інших наразі не можна. Іноді бачимо, як цілі сім'ї щеплених хворіють амбулаторно, серед яких деякі потребують стаціонарної допомоги", - пише він.

Побочка від щеплення

Дубровський зазначив, що іноді трапляються рідкісні, але "чітко окреслені" побічні дії після вакцинації. Тому медик рекомендує перед щепленням заздалегідь звернутися до лікаря і пройти хоч мінімальний огляд і обстеження.

Особливо це потрібно тим, у кого є супутні захворювання. А при появі небажаних поствакцинальних наслідків важливо вчасно звертатися за допомогою.

Захист від COVID-19 у вакцинованих і хто вже перехворів

Як наголошує лікар, у людей, які вже перехворіли на коронавірус, з'являється "прекрасний захист своїми власними імунними клітинами" від повторних заражень, в тому числі й новими штамами вірусом.

"Ні Дельта, ні Лямбда, ні Йота, ні ще які варіанти мутацій не можуть наразі "пробити" захист перехворілих. Деякі поодинокі повторні випадки, які становлять 0,1% (пораховані на величезних вибірках), як і раніше, пов'язані з особливостями імунітету та є виключенням із загального правила. Відсоток важких хворих серед перехворілих теж вирахуваний - 0,05%", - розповів Дубровський.

Медик додав, що на своїй практиці тільки пару раз бачив, щоб ті, хто перехворів, зверталися в стаціонар, і в цих випадках мав місце дуже важкий імунодефіцит.

З посиланням на масштабні звіти Дубровський припустив, що люди, які перехворіли, становлять "мізерну загрозу для оточуючих" - набагато менше ніж ті, хто не хворів перед цим на COVID-19.

Нагадаємо, раніше лікар розповів, скільки українців вже має захист від COVID-19.

Також перед цим Голубовська назвала головний побічний ефект вакцинації від коронавірусу.

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