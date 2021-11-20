Врач удивил фактами о выпадении волос: можно ли часто расчесываться и мыть голову

Выпадение волос - проблема знакомая мужчинам и женщинам практически всех возрастов. По словам экспертов, потеря волос при мытье головы или расчесывании волос - это нормально. Не стоит об этом беспокоиться.

Количество выпадаемых волос зависит от разных факторов: насколько тонкие или густые они у вас, вьющиеся или прямые.

Главный миф о выпадении волос

"Один из самых распространенных мифов, с которыми я сталкиваюсь в связи с выпадением волос, - это мнение о том, что мытье волос реже или менее частое расчесывание волос приведет к меньшему выпадению волос", - рассказала доктор Фиона Уорсноп, дерматолог-консультант клиники Stratum Dermatology Clinics.

Правда состоит в том, что для волос - выпадение это естественный процесс. И вы будете все равно их терять при мытье головы или расчесывании.

"Потеря до 100 волос в день - это совершенно нормально. Волосы в фазе покоя выпадают, когда новые волосы, растущие под ними, выталкивают их из фолликула", - рассказывает дерматолог.

Кстати, волосы могут начать сильнее выпадать, если вы будете часто оставлять их немытыми. Независимо от вашего типа волос - потеря до 100 волосков в день - это норма.

Когда стоит обратиться к врачу

Есть факторы, которые должны заставить вас обратить внимание на проблему и обратиться к доктору. Если, например, вы увидели, что у вас выпадают волосы пучками или клочками, а некоторые места на голове имеют проплешины - нужно срочно обратиться к специалисту.

"Забудьте о чудесных кремах и рекламируемых чудодейственных шампунях, просто посетите дерматолога, чтобы узнать настоящую причину выпадения волос и поддается ли она лечению", - резюмировал врач.