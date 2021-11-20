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Лікар здивував фактами про випадання волосся: чи можна часто розчісуватися і мити голову

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Субота 20 листопада 2021 17:45
Лікар здивував фактами про випадання волосся: чи можна часто розчісуватися і мити голову Фото: Лікар розповів про випадання волосся (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Випадання волосся - проблема знайома чоловікам і жінкам практично будь-якого віку. За словами експертів, втрата волосся при митті голови або розчісуванні волосся - це нормально. Не варто про це турбуватися.

Про це пише видання The Sun.

Кількість випадаючого волосся залежить від різних факторів: наскільки тонке або густе вони у вас, кучеряве або пряме.

Головний міф про випадання волосся

"Один з найпоширеніших міфів, з якими я стикаюся у зв'язку з випаданням волосся, - це думка про те, що миття волосся рідше або менш часте розчісування волосся призведе до меншого випадання волосся", - розповіла доктор Фіона Уорсноп, дерматолог-консультант клініки Stratum Dermatology Clinics.

Правда полягає в тому, що для волосся - випадання це природний процес. І ви будете все одно його втрачати при митті голови або розчісуванні.

"Втрата до 100 волосинок в день - це абсолютно нормально. Волосся у фазі спокою випадає, коли нове волосся, що росте під ними, виштовхують їх з фолікула", - розповідає дерматолог.

До речі, волосся може почати сильніше випадати, якщо ви будете часто залишати його немитими. Незалежно від вашого типу волосся - втрата до 100 волосків в день - це норма.

Коли варто звернутися до лікаря

Є фактори, які повинні змусити вас звернути увагу на проблему і звернутися до лікаря. Якщо, наприклад, ви побачили, що у вас випадає волосся пучками або клаптиками, а деякі місця на голові мають лисини - потрібно терміново звернутися до фахівця.

"Забудьте про чудесні креми і рекламовані чудодійні шампуні, просто відвідайте дерматолога, щоб дізнатися справжню причину випадіння волосся і чи піддається вона лікуванню", - резюмував лікар.

Нагадавши, ось чому не можна виривати сиве волосся, і як вирішити проблему без фарбування.

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