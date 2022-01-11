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Лікар повідомив, коли українцям чекати нову хвилю COVID та озвучив дати

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Вівторок 11 січня 2022 12:54
Лікар повідомив, коли українцям чекати нову хвилю COVID та озвучив дати Фото: Лікар спрогнозував нову хвилю коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Нова хвиля коронавірусу в Україні розпочнеться приблизно через два тижні, тобто наприкінці січня.

Такий прогноз озвучив головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич.

На думку медика, це буде четверта хвиля інфекції в нашій країні.

"Був, говорив - підтверджую поступове наростання захворюваності COVID-19 почалося, тобто ми можемо говорити про початок 4-ої хвилі", - написав Юрій.

Він вважає, що у зв'язку з новим штамом Омікрон захворюваність буде рости вже найближчим часом.

"Невисокі темпи приросту обумовлені в першу чергу незначною часткою серед інфікованих, пацієнтів заражених штамом Омікрон. У міру зростання його частки в загальній структурі хворих буде рости і інтенсивність епідемічного процесу", - повідомив доктор.

Головний спосіб побороти пандемію - це вакцинація, вважає Ромаскевич.

"Високі показники захворюваності будемо мати через 10-15 днів, пікові показники в лютому - березні цього року! Готуємо систему протиепідемічного захисту, нарощуємо резерви потужності лікувальних установ (в першу чергу в частині забезпечення киснем), вакцинуємося і хай допоможе нам Бог!"- резюмував медик.

Нагадаємо, що новий штам коронавірусу Омікрон дуже контагіозний, він в Україні зафіксований з 18 грудня.

Як ми писали раніше, вчені розповіли, на який день після зараження проявляються симптоми Омікрона.

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