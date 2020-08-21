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Врач сообщил, когда в Украине будет пик заболеваемости COVID-19

Пятница 21 августа 2020 09:52
Врач сообщил, когда в Украине будет пик заболеваемости COVID-19
Врач рассказал о пике коронавируса в Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинский инфекционист дал свои прогнозы по распространению инфекции в стране

Украинский врач инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук Виталий Янченко рассказал, чего дальше ждать украинцам от пандемии коронавируса. По его словам, наша страна постепенно выходит на пик COVID-19.

"Считаю, что мы постепенно выходим на пик заболеваемости, хотя и довольно пологий. А верхняя точка — первые три недели сентября. Дети пойдут в школу, и хотя они болеют легко, но с такой же легкостью и распространяют вирус. Это опасно для людей старшего возраста, а также тех, у кого низкий иммунитет", - рассказал "Фактам" Янченко.

Медик отмечает, что молодежь обладает более сильным иммунитетом. Они болеют чаще, но летальных случаев намного меньше.

"Молодежь и люди среднего возраста, у которых крепкий иммунитет, болеют, может, и чаще, но умирают реже. Я недавно по интернету консультировал группу туристов, которые в походе ночевали в одной палатке. Все пятеро заболели, но только у одного пациента держалась температура 39 градусов, а у остальных — 37,5—38,5", - рассказал медик.

Напомним, что по состоянию на 21 августа в Украине выявили более 100 тысяч случаев коронавируса. Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

Как мы ранее сообщали, в Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации, красную зону карантина расширили.

РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения Украины объяснили, какие ограничения будут в школах различных карантинных зон.

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