Лікар повідомив, коли в Україні буде пік захворюваності COVID-19

Лікар розповів про пік коронавірусу в Україні (колаж РБК-Україна)

Український інфекціоніст дав свої прогнози щодо поширення інфекції в країні

Український лікар-інфекціоніст вищої категорії, кандидат медичних наук Віталій Янченко розповів, чого далі чекати українцям від пандемії коронавірусу. За його словами, наша країна поступово виходить на пік COVID-19.

"Вважаю, що ми поступово виходимо на пік захворюваності, хоча і досить пологий. А верхня точка — перші три тижні вересня. Діти підуть в школу, і хоча вони хворіють легко, але з такою ж легкістю і поширюють вірус. Це небезпечно для людей старшого віку, а також тих, у кого низький імунітет", - розповів "Фактам" Янченко.

Медик зазначає, що молодь має більш сильний імунітет. Вони хворіють частіше, але летальних випадків набагато менше.

"Молодь і люди середнього віку, у яких міцний імунітет, хворіють, може, і частіше, але рідше вмирають. Я нещодавно через інтернет консультував групу туристів, які в поході ночували в одному наметі. Всі п'ятеро захворіли, але тільки в одного пацієнта трималася температура 39 градусів, а в інших — 37,5—38,5", - розповів медик.

Нагадаємо, що станом на 21 серпня в Україні виявили понад 100 тисяч випадків коронавірусу. Найскладніша епідеміологічна ситуація в Харківській, Львівській, Івано-Франківській областях і Києві.

Як ми раніше повідомляли, в Україні змінили зони карантину в залежності від епідеміологічної ситуації, червону зону карантину розширили.

РБК-Україна писало, що у Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, які обмеження будуть у школах різних карантинних зон.