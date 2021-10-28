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Врач сообщил, в чем опасность новой мутации штамма "Дельта": я такого еще не видел

Автор: Людмила Жукова

Мутация нового штамма "Дельта" уже в Украине и она очень опасна. Вариант этого вируса отличается заразностью.

Об этом ТСН сообщил врач из Львова Тарас Жиравецкий.

Этот вариант вируса распространяется быстрее всех предыдущих и еще более заразен, уточнил медик.

"К сожалению, действительно у нас есть новый штамм вируса, который просто мегаскоро распространяется, на который мы, медики, не рассчитывали", – сообщил врач.

По его словам, избежать инфицирования новым вариантом вируса будет крайне сложно, ведь он более заразен, чем его предшественник.

"То, что я вижу по пациентам, то я такого еще не видел - это настолько все стремительно в смысле распространения, и настолько четко это инфицирует человека, что здесь без комментариев. То есть если раньше еще были шансы, что кто-то не заразился, то сейчас практически почти все заражаются ”, – признался Жиравецкий.

Доктор рассказал, что новый мутированный штамм коронавируса, зафиксированный на территории Великобритании, застал врасплох наших врачей и власть, ведь распространяется чрезвычайно стремительными темпами.

Как мы ранее писали, в Украине исследовали реальную эффективность вакцины против COVID-19.

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Коронавирус "Дельта"