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Лікар повідомив, в чому небезпека нової мутації штаму "Дельта": я такого ще не бачив

Автор: Людмила Жукова

Мутація нового штаму "Дельта" вже в Україні і вона дуже небезпечна. Варіант цього вірусу відрізняється заразністю.

Про це ТСН повідомив лікар зі Львова Тарас Жиравецький.

Цей варіант вірусу поширюється швидше за всіх попередніх і ще більш заразний, уточнив медик.

"На жаль, дійсно у нас є новий штам вірусу, який просто мегаскоро поширюється, на який ми, медики, не розраховували", – повідомив лікар.

За його словами, уникнути інфікування новим варіантом вірусу буде вкрай складно, адже він більш заразний, ніж його попередник.

"Те, що я бачу по пацієнтам, то я такого ще не бачив - це настільки все стрімко в сенсі поширення, і настільки чітко це інфікує людину, що тут без коментарів. Тобто якщо раніше ще були шанси, що хтось не заразився, то зараз практично майже всі заражаються", - зізнався Жиравецький.

Доктор розповів, що новий мутований штам коронавірусу, зафіксований на території Великобританії, застав зненацька наших лікарів і владу, адже поширюється надзвичайно стрімкими темпами.

Як ми раніше писали, в Україні досліджували реальну ефективність вакцини проти COVID-19.

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Коронавірус "Дельта"