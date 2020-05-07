Лікар повідомив, коли у людини виникають антитіла до COVID-19

Коли з'являються антитіла до коронавірусу (колаж РБК-Україна)

Антитіла до коронавірусу можуть вироблятися у людини з четвертого дня після появи симптомів зараження

Антитіла до коронавірусу починають з'являтися у людини на четвертий день після появи перших симптомів. У цьому впевнений імунолог Георгій Єфімов.

"У деяких хворих антитіла можуть з'являтися з четвертого дня від початку захворювання, від симптомів, які людина сама описала і вважає початком захворювання. На 14 день десь у половини пацієнтів вони є, а до 20-24 дня це майже 100% пацієнтів, які мають антитіла", - повідомив Єфімов ТАСС.

За словами медика, тест на антитіла слід здавати тільки тим людям, у яких є на це підстави.

"Наприклад, якщо люди могли перехворіти цією інфекцією, у них був контакт з інфікованим пацієнтом, або вони повернулися з країни, де був спалах захворювання, або у них були якісь дуже схожі характерні симптоми. Чи за тієї, чи іншої причини аналіз на сам вірус або взагалі не проводився, або є підстави вважати, що він міг бути хибнонегативним", - пояснив експерт.

Імунолог зазначає, що антитіла можуть зберігатися в організмі людини досить довгий час, а тест допоможе довести, що людина вже перехворіла на коронавірус. За словами медика, іноді, а саме в 5% випадків, такий тест може виявитися хибнопозитивним.

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