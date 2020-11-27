Врач развеяла мифы о пользе чеснока против инфекций: чем его заменить

Врач развеяла мифы о пользе чеснока (Фото: pixabay.com)

Медик назвала доступные продукты, которые намного лучше защищают организм от простуд

Ежегодно украинцы с наступлением холодов начинают скупать продукты, которые считаются эффективными для укрепления иммунитета. В стандартный список таких продуктов входит чеснок, лимоны и имбирь. Специалисты прогнозируют подорожание этих продуктов в среднем на 30%.

Обладает ли чеснок противовоспалительными и противомикробными свойствами, а также – чем на самом деле полезно укреплять организм, рассказали в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

"Если говорить с точки зрения доказательной медицины – чеснок не имеет никаких противобактериальных и противовирусных свойств", - рассказала семейный врач Вита Олещенко.

Она добавила, что ученые провели эксперимент и поместили имбирь, чеснок и лимон в питательную среду с бактериями. В ходе эксперимента выяснилось, что бактерии никуда не делись. И поэтому медики рекомендуют обратить внимание на другие продукты для укрепления иммунитета.

Как отметила Вита Олещенко, украинцам стоит присмотреться к зелени и шиповнику – в ним намного больше полезных свойств.

"Есть аналоги фруктов и овощей, которые можно употреблять вместо лимона и получать суточную норму витаминов быстрее, например, наш украинский шиповник. То же самое можно сказать о зелени – петрушка, укроп и лук. Они содержат много витамина C", - рассказала врач и добавила, что повысить иммунитет и защититься от бактерий поможет чай из облепихи.

А для восстановления обмена веществ эксперт рекомендует пить домашний квас, сделанный из хлеба и хрена.

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