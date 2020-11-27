Лікар розвіяла міфи про користь часнику проти інфекцій: чим його замінити

Лікар розвіяла міфи про користь часнику (Фото: pixabay.com)

Медик назвала доступні продукти, які набагато краще захищають організм від застуди

Щороку українці з настанням холодів починають скуповувати продукти, які вважаються ефективними для зміцнення імунітету. В стандартний список таких продуктів входить часник, лимони та імбир. Фахівці прогнозують подорожчання цих продуктів у середньому на 30%.

Чи володіє часник протизапальними та антибактеріальними властивостями, а також – чим насправді корисно зміцнювати організм, розповіли у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

"Якщо говорити з точки зору доказової медицини – часник не має ніяких протибактеріальних і противірусних властивостей", - розповіла сімейний лікар Віта Олещенко.

Вона додала, що вчені провели експеримент і помістили імбир, часник і лимон в живильне середовище з бактеріями. У ході експерименту з'ясувалося, що бактерії нікуди не поділися. І тому медики рекомендують звернути увагу на інші продукти для зміцнення імунітету.

Як зазначила Віта Олещенко, українцям варто придивитися до зелені та шипшині – у них набагато більше корисних властивостей.

"Є аналоги фруктів і овочів, які можна вживати замість лимона та отримувати добову норму вітамінів швидше, наприклад, наша українська шипшина. Те ж саме можна сказати про зелень – петрушка, кріп і цибуля. Вони містять багато вітаміну C", - розповіла лікар і додала, що підвищити імунітет і захиститися від бактерій допоможе чай з обліпихи.

А для відновлення обміну речовин експерт рекомендує пити домашній квас, зроблений з хліба і хрону.

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