Лікар розповіла, як уберегтися від небезпечного вірусу з Китаю

Коронавірус з Китаю (Колаж РБК-Україна)

Смертельний коронавірус з Китаю підбирається до кордонів України, чи варто хвилюватися дорослим і дітям

Смертельний коронавірус з Китаю продовжує тримати в страху і в паніці людей не тільки з Піднебесної, але з інших країн земної кулі. Після повідомлення про те, що в Китаї захворіли 500 людей 2019-nCoV, а 17 людей померли - жителі планети не на жарт злякалися.

Деякі країни в аеропортах посилили заходи безпеки і "підозрілих" туристів відправляють в карантин, але Україна поки цього не зробила. Випадки зараження зафіксовані в Таїланді, Японії, Південної Кореї. А 23 січня прийшли ще одні нехороші новини - Сінгапур підтвердив перше захворювання коронавірусом в країні. Styler вирішив розібратися, чи так небезпечний коронавірус, який викликає пневмонію, і що думають про нього українські медики.

Український лікар педіатр і інфекціоніст Олена Луцька нагадала, що:

Перший випадок захворювання зафіксували 31 грудня 2019 року в місті Ухань, 22 січня аеропорт міста закрили.

Він є різновидом коронавіруса і викликає небезпечну для життя форму пневмонії.

Специфічного лікування для людей з 2019-nCoV немає, існує тільки симптоматичне.

2019-nCoV є родичем коронавірусів MERS і SARS. Спалахи інфікування ними відбулися, зокрема, в 2002-2003 роках і в 2012 і були важкими.

Фахівці американської системи Центрів по контролю і профілактиці захворювань (CDC) вже розробили для власного використання тести, що ідентифікують вірус.

Спеціально для Styler педіатр Олена Луцька дала коментар, в якому розповіла про небезпеку коронавіруса, а також дала поради щодо профілактики смертельного 2019-nCoV.

"Цей вірус небезпечний, адже викликає важкі ураження легенів. Якщо у вас є ознаки ГРВІ з порушенням дихання та вираженою млявістю, необхідно відразу звернутися за допомогою", - розповіла Олена.

Лікар Олена Луцька розповіла, як уберегтися від смертельного вірусу з Китаю (фото: facebook.com/pg/DoctorOlenaLutska)

Медик зазначає, що зараз краще утриматися від подорожей в ті країни, у яких поширюється вірус.

"Бажано при плануванні відпустки уникати країн, де зараз поширюється вірус. Мийте руки та обличчя після відвідування людних місць", - резюмувала медик.