Врач рассказала, чем соленья опасны для здоровья

Доктор медицинских наук Антонина Стародубова рассказала, кому не следует есть соленья. Медик пояснила, что соленья относятся к продуктам с высоким содержанием соли и натрия. Это увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому потребление таких продуктов должно быть ограничено.

Употреблять соленья специалист советует не чаще одного-двух раз в неделю. Об этом пишет ChangeUa.

Соль, особенно на голодный желудок, раздражает слизистые, поэтому солений лучше избегать тем, кто страдает воспалительными заболеваниями желудка и кишечника, язвами. Не стоит также увлекаться рассолом с утра в качестве средства от похмелья – небольшая доза действительно облегчает состояние и восстанавливает водно-солевой баланс, но важно не переборщить.

Особенно вредны маринованные продукты. В отличие от других способов засолки, при которых сохранность витаминов максимальна, горячий маринад разрушает многие полезные вещества. Также бактерии полностью уничтожаются уксусом, поэтому пользы для кишечника такой продукт не несет. Фактически, маринованные овощи "мертвые" и почти не сохраняют собственный вкус, что заглушается обильными специями. Маринад механически раздражает вкусовые рецепторы за счет кислоты и острых пряностей, что не слишком полезно.

Лучше отдавать предпочтение квашенным, моченым и малосольным продуктам, так как они сохраняют полезных бактерий в своем составе и не так пагубно воздействуют на организм за счет более низкого содержания соли.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВОЗ опровергли популярный миф о витаминах при коронавирусе.

А также рассказывали о том, что украинцам разъяснили, какие продукты есть для профилактики гриппа и коронавируса.