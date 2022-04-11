Врач рассказала, что случится с вами, если каждый день съедать по два яйца

Польза и вред от частого употребления куриных яиц является предметом спора медиков. Особенно волнует вопрос холестерина в желтках и влияния продукта на здоровье гипертоников.

Что будет, если регулярно употреблять яйца, рассказала доктор Люсия Гарсиа, пишет Quora .

По словам медика, в целом, взрослому человеку необходимо около 300 мг холестерина в день.

При употреблении 2 яиц организм получит всего 174 мг холестерина, что не повысит уровень холестерина в крови, и пациенты с высоким кровяным давлением могут с уверенностью их есть.

Дело в том, что 80% холестерина, необходимого организму, синтезируется самим организмом. Хотя яйца содержат холестерин, они мало влияют на сердечно-сосудистую и цереброваскулярную системы.

Исходя из этого можно сделать вывод, что употребление яиц не повышает артериальное давление, наоборот, яйца очень подходят людям с повышенным артериальным давлением.

Чем же так полезны яйца?

Яйца богаты:

высококачественным белком,

полезными жирами,

витаминами,

холестерином и минералами (такими как железо, кальций и калий).

Без сомнения, яйца являются одним из лучших источников питания для человеческого организма.

Кроме того яйца богаты лецитином. Так, яйцо среднего размера содержит около 700 мг лецитина.

Лецитин также известен как "поглотитель крови", он может способствовать метаболизму холестерина и липидов в крови, подавлять атеросклероз и высокое кровяное давление.