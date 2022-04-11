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Лікар розповіла, що трапиться з вами, якщо кожен день з'їдати по два яйця

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Понеділок 11 квітня 2022 08:07
Лікар розповіла, що трапиться з вами, якщо кожен день з'їдати по два яйця Фото: чи можна їсти багато курячих яєць (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Користь і шкода від частого вживання курячих яєць є предметом суперечки медиків. Особливо хвилює питання холестерину в жовтках і впливу продукту на здоров'я гіпертоніків.

Що буде, якщо регулярно вживати яйця, розповіла доктор Люсія Гарсіа, пише Quora.

За словами медика, в цілому, дорослій людині необхідно близько 300 мг холестерину в день.

При вживанні 2 яєць організм отримає всього 174 мг холестерину, що не підвищить рівень холестерину в крові, і пацієнти з високим кров'яним тиском можуть з упевненістю їх їсти.

Справа в тому, що 80% холестерину, необхідного організму, синтезується самим організмом. Хоча яйця містять холестерин, вони мало впливають на серцево-судинну і цереброваскулярну системи.

Виходячи з цього можна зробити висновок, що вживання яєць не підвищує артеріальний тиск, навпаки, яйця дуже підходять людям з підвищеним артеріальним тиском.

Чим же так корисні яйця?

Яйця багаті:

  • високоякісним білком,
  • корисними жирами,
  • вітамінами,
  • холестерином і мінералами (такими як залізо, кальцій і калій).

Без сумніву, яйця є одним з кращих джерел живлення для людського організму.

Крім того яйця багаті лецитином. Так, яйце середнього розміру містить близько 700 мг лецитину.

Лецитин також відомий як "поглинач крові", він може сприяти метаболізму холестерину і ліпідів в крові, пригнічувати атеросклероз і високий кров'яний тиск.

Раніше лікар розповіла, що буде з вашим організмом, якщо часто їсти огірки з насінням.

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