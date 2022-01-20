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Врач рассказала, почему появляются заеды и как с ними бороться

Автор: Татьяна Самарук

Много у кого довольно часто возникают болезненные воспаления в уголках губ. Это заеды и их появление может свидетельствовать о нескольких причинах.

Об этом рассказала педиатр Дарья Власенко, пишет "Страна здоровья".

Так, другие названия этого недуга - ангулярный стоматит, хейлит. К тому же он может быть как односторонним, так и двусторонним.

Самые распространенные причины появления заед

Врач говорит, что заеды могут быть вызваны большим количеством причин, а именно:

  • повышенное слюноотделение, которое вызывает экзематозный хейлит (может наблюдаться при прорезывании зубов);
  • сухость губ;
  • механическая травма;
  • последствия применения агрессивных кремов для лица и лечения акне;
  • бактерии, грибки и герпес.

Кроме того, до внутренних причин трещин в уголках рта можно отнести такие заболевания, как анемия, сахарный диабет, прием гормональных лекарств или антибиотиков, проблемы с иммунитетом, а также особенности анатомического строения губ.

Для предотвращения трещин и язвы губ нужно пользоваться гигиенической помадой, которая будет защищать губы от слюны, контролировать привычку облизывать губы, следить за чрезмерным слюноотделением у склонных к этому людей.

Если заеды возникли в результате бактерий, воспользуйтесь кремами с антисептическим и антимикробным действием. Такие препараты достаточно недорогие.

Ранее мы сообщали, что нутрициолог назвала незаменимое натуральное средство.

Также мы писали, что эксперт рассказала, чего нельзя есть с герпесом.

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