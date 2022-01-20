Лікарка розповіла, чому з'являються заїди і як з ними боротися

Так, інші назви цієї недуги – ангулярний стоматит, хейліт. До того ж він може бути як одностороннім, так і двостороннім.

Найпоширеніші причини появи заїд

Лікар каже, що заїди можуть бути викликані великою кількістю причин, а саме:

підвищене слиновиділення, яке спричиняє екзематозний хейліт (може спостерігатися при прорізуванні зубів);

сухість губ;

механічна травма;

наслідки застосування агресивних кремів для обличчя та лікування акне;

бактерії, грибки та герпес.

Окрім того, до внутрішніх причин тріщин у куточках рота можна віднести такі захворювання, як анемія, цукровий діабет, прийом гормональних ліків або антибіотиків, проблеми з імунітетом, а також особливості анатомічної будови губ.

Для запобігання тріщин і виразки губ потрібно користуватися гігієнічною помадою, що захищатиме губи від слини, контролювати звичку облизувати губи, стежити за надмірним слиновиділенням в схильних до цього людей.

Якщо заїди виникли внаслідок бактерій, то скористайтеся кремами з антисептичною та антимікробною дією. Такі препарати є досить недорогими.