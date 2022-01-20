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Лікарка розповіла, чому з'являються заїди і як з ними боротися

Автор: Тетяна Самарук

Багато у кого доволі часто виникають болючі запалення в куточках губ. Це заїди і їх поява може свідчити про кілька причин.

Про це розповіла педіатр Дарина Власенко, пише "Країна здоров'я".

Так, інші назви цієї недуги – ангулярний стоматит, хейліт. До того ж він може бути як одностороннім, так і двостороннім.

Найпоширеніші причини появи заїд

Лікар каже, що заїди можуть бути викликані великою кількістю причин, а саме:

  • підвищене слиновиділення, яке спричиняє екзематозний хейліт (може спостерігатися при прорізуванні зубів);
  • сухість губ;
  • механічна травма;
  • наслідки застосування агресивних кремів для обличчя та лікування акне;
  • бактерії, грибки та герпес.

Окрім того, до внутрішніх причин тріщин у куточках рота можна віднести такі захворювання, як анемія, цукровий діабет, прийом гормональних ліків або антибіотиків, проблеми з імунітетом, а також особливості анатомічної будови губ.

Для запобігання тріщин і виразки губ потрібно користуватися гігієнічною помадою, що захищатиме губи від слини, контролювати звичку облизувати губи, стежити за надмірним слиновиділенням в схильних до цього людей.

Якщо заїди виникли внаслідок бактерій, то скористайтеся кремами з антисептичною та антимікробною дією. Такі препарати є досить недорогими.

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