Врач рассказала, как победить тягу к сладкому: больше не захочется

Часто после еды и даже вместо еды многим хочется сладостей. Сахар вреден не только для фигуры, но и для кожи, зубов, здоровья внутренних органов. При этом желание иногда становится непреодолимым, и мы позволяем себе съесть плитку шоколада, кусок торта или другие вкусности. Как удержаться от продуктов, содержащих сахар и побороть желание их кушать – рассказала диетолог-нутрициолог Инна Кононенко в своем Instagram.

Как рассказывает медик, основных причины две – обезвоживание и проблемы с выделением желудочного сока.

Обезвоживание

Врач рассказывает, что, если вы начали прием пищи, когда организм был обезвожен, кушали соленую или высокобелковую пищу – организм может требовать больше жидкости. И часто это "желание" сладкого, на самом деле, является сигналом обезвоживания.

"Во всех этих случаях вода из организма направляется в полость кишечника и в пищеварительный секрет, чтобы разбавить пищеварительные соки. Тогда на сухую, соленую и высокобелковую пищу попадает более жидкий желудочный сок, а в кишечнике - панкреатический сок и желчь. Когда вода из организма направляется в кишечник, клетки страдают от жажды и подают сигнал мозгу, а мы искаженно воспринимаем жажду, как тягу к сладкому", - пишет медик.

Врач советует пить достаточное количество воды в течение дня и каждый раз за полчаса до еды.

Слабой концентрации желудочный сок

По данным врача, сниженный уровень кислотности, а также ранний завтрак, слишком поздний ужин на фоне плотного приема пищи могут приводить к появлению желания перекусить чем-то сладким.

"Пища "стоит" в желудке и нам хочется чего-то кислого, чтобы улучшить пищеварение в желудке. Но часто мозг выдает из "пищевой памяти" варианты сладких и кисло-сладких фруктов. Если желудок работает вяло, соляной кислоты мало или вы едите не в такт с биологическими ритмами ЖКТ, то принимайте воду с лимоном, кислые фрукты до еды", - отмечает медик.

По данным Кононенко, лучшим аперитивом "из не самых здоровых" является 50 грамм вина. Этот алкогольный напиток повышает уровень соляной кислоты, делая пищеварение более активным.

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