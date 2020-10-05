Лікар розповіла, як перемогти тягу до солодкого: більше не захочеться

Часто після їжі і навіть замість їжі багатьом хочеться солодощів. Цукор шкідливий не тільки для фігури, але і для шкіри, зубів, здоров'я внутрішніх органів. При цьому бажання іноді стає непереборним, і ми дозволяємо собі з'їсти плитку шоколаду, шматок торта або інші смаколики. Як утриматися від продуктів, що містять цукор і побороти бажання їх їсти – розповіла дієтолог-нутриціолог Інна Кононенко у своєму Instagram.

Як розповідає медик, основні причини дві – зневоднення і проблеми з виділенням шлункового соку.

Зневоднення

Лікар розповідає, що, якщо ви почали прийом їжі, коли організм був зневоднений, їли солону або високобілкову їжу – організм може вимагати більше рідини. І часто це "бажання" солодкого насправді є сигналом зневоднення.

"У всіх цих випадках вода з організму направляється в порожнину кишечника та в травний секрет, щоб розбавити травні соки. Тоді на суху, солону і високобілкову їжу потрапляє більш рідкий шлунковий сік, а в кишечнику - панкреатичний сік і жовч. Коли вода з організму направляється в кишечник, клітини страждають від спраги та подають сигнал мозку, а ми спотворено сприймаємо спрагу, як тягу до солодкого", - пише медик.

Лікар радить пити достатню кількість води протягом дня і кожен раз за пів години до прийому їжі.

Слабкої концентрації шлунковий сік

За даними лікаря, знижений рівень кислотності, а також ранній сніданок, надто пізня вечеря на тлі щільного прийому їжі можуть призводити до появи бажання перекусити чимось солодким.

"Їжа "стоїть" у шлунку і нам хочеться чогось кислого, щоб поліпшити травлення в шлунку. Але часто мозок видає з "харчової пам'яті" варіанти солодких і кисло-солодких фруктів. Якщо шлунок працює мляво, соляної кислоти мало або ви їсте не в такт з біологічними ритмами ШКТ, то вживайте воду з лимоном, кислі фрукти до їжі", - зазначає медик.

За даними Кононенко, кращим аперитивом "з не найбільш здорових" є 50 грамів вина. Цей алкогольний напій підвищує рівень соляної кислоти, роблячи травлення більш активним.

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