Врач рассказала, как наш организм может изменить ежедневный стакан воды с лимоном

Ежедневное употребление воды с лимоном может позитивно сказаться на здоровье, в частности на детородной функции. И секрет тут в дополнительной дозе витамина С, которую мы получаем вместе с лимонной водой.
Об этом рассказала доктор из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
По словам врача, лимонная вода содержит много витамина С. Согласно базе данных Министерства сельского хозяйства США, сок одного лимона содержит около 30 мг витамина С.
Регулярное употребление воды с лимоном, богатой витамином С, очень полезно для улучшения качества спермы и яйцеклеток, а также для рождения здорового и умного ребенка.
Витамин С является природным антиоксидантом, который нейтрализует вредные свободные радикалы и защищает яйцеклетки и сперматозоиды от повреждения свободными радикалами.
Витамин С может способствовать развитию фолликулов, увеличению количества и подвижности сперматозоидов, повышению фертильности и шансов на зачатие.
Витамин С может помочь женщинам, которые пытаются забеременеть, улучшить тазовую "среду" и повысить функцию яичников.
Он богат (кроме витамина С):
Ранее врач также рассказала, какие перемены произойдут, если по утрам выпивать стакан простой холодной воды.