Лікарка розповіла, як наш організм може змінити щоденний стакан води з лимоном

Щоденне вживання води з лимоном може позитивно позначитися на здоров'ї, зокрема на дітородній функції. І секрет тут в додатковій дозі вітаміну С, яку ми отримуємо разом з лимонною водою.
Про це розповіла доктор із США Люсія Гарсія, пише Quora.
За словами лікаря, лимонна вода містить багато вітаміну С. Згідно з базою даних Міністерства сільського господарства США, сік одного лимона містить близько 30 мг вітаміну С.
Регулярне вживання води з лимоном, багатою вітаміном С, дуже корисно для поліпшення якості сперми і яйцеклітин, а також для народження здорової і розумної дитини.
Вітамін С є природним антиоксидантом, який нейтралізує шкідливі вільні радикали і захищає яйцеклітини і сперматозоїди від пошкодження вільними радикалами.
Вітамін С може сприяти розвитку фолікулів, збільшенню кількості і рухливості сперматозоїдів, підвищенню фертильності і шансів на зачаття.
Вітамін С може допомогти жінкам, які намагаються завагітніти, поліпшити тазове "середовище" і підвищити функцію яєчників.
Він багатий (крім вітаміну С):
Раніше лікар також розповіла, які зміни відбудуться, якщо вранці випивати склянку простої холодної води.