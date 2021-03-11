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Врач рассказала о необходимости нового карантина: будет медицинский коллас

Новина українською → Четверг 11 марта 2021 13:02
Врач рассказала о необходимости нового карантина: будет медицинский коллас Эпидемиолог предупредила о медицинском коллапсе (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Если пренебрегать условиями адаптивного карантина - Украину вскоре ждет медицинский коллапс.

Об этом ТСН сообщила эпидемиолог Людмила Мухарская.

"Пренебрежение карантинными требованиями приведет к медицинскому коллапсу. Мы видим, что в областях с" красной" зоны это уже случилось. Произошло очень быстрое распространение коронавируса и регионы не успели подготовиться. А карантин вводится именно с тот целью, чтобы растянуть во времени быстрое распространение болезни. Потому карантин не может остановить распространение болезни, он может лишь затормозить этот процесс для того, чтобы медицинская система успела подготовиться к вызовам ", - сообщила Мухарская.

По словам медика, в красных карантинных зонах нужно очень строго соблюдать карантин. При таком условии - тотальный карантин вводить не потребуется.

"На вопрос о необходимости введения локдауна, как это было год назад, нет однозначного ответа. Потому конечно, чем жестче карантин, тем меньше риск распространения COVID-19. Но с другой стороны есть экономические и социальные причины, которые не позволяют власти идти на жесткие шаги. На мой взгляд, ограничительные меры нужны и этот адаптивный карантин — это вполне нормальный способ борьбы с эпидемией, но его условие нужно соблюдать", — отметила эпидемиолог.

Как мы писали ранее, весенняя волна коронавируса в Украине может проходить до конца мая, а ее пик опадет на начало апреля.

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